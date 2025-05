Grand Hôtel S3 E11 - L'amant

Diffusé le 12/07/2015

Belén est de retour au Grand Hôtel, en pleurs ! De leur côté, Julio et Maité sont inquiets du départ précipité d'Alicia. Ils n'y croient pas et ne sont pas les seuls... Ils se lancent à sa recherche. Au même moment, Andrés, bien vivant, décide de faire don de son héritage familial à sa mère, Sofia confronte le père Grau, Javier tente de prouver la folie de Laura et Ayala, de coincer Bazán pour meurtre...