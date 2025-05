Grand Hôtel S3 E12 - Un plan parfait

Diffusé le 19/07/2015

Diego connaît désormais l'identité de l'amant de sa femme : Julio ! Alors que ce dernier, Maité et Doña Teresa tentent de libérer Alicia, Diego tire sur Julio et le blesse grièvement. Doña Teresa requiert alors l'aide de Jésus. Ses plans étant compromis, celui-ci demande à sa complice de le rejoindre au Grand Hôtel. Au même moment, Angela tente de se faire à sa nouvelle condition, Sofia se fait congédier par son mari et Javier veut obtenir l'annulation de son mariage au plus vite...