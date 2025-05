Grand Hôtel S3 E13 - L'heure de la vengeance

Lire la vidéo

Diffusé le 26/07/2015

Alicia est arrêtée pour tentative de meurtre sur la personne de Diego. Lorsque Maité et Julio l'apprennent, ils n'y croient pas et enquêtent afin de comprendre ce qui s'est passé. Très vite, ils comprennent que Jésus est la cause de cette situation ubuesque et recherchent sa complice. De son côté, bien que blessé, Diego est décidé à retrouver Julio et se venger. Au même moment, Andrés doute de la sincérité de Belén, Angela s'impose et Javier redevient frivole...