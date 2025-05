Grand Hôtel S1 E1 - Disparition d'une femme de chambre

Diffusé le 01/06/2012

Julio Olmedo, jeune homme d'origine modeste, se rend à Cantaloa pour visiter sa sœur Cristina, une des femmes de chambre employée au prestigieux Grand Hôtel. À son arrivée, il découvre qu'elle a été renvoyée. Elle n'a pas donné signe de vie depuis plus d'un mois et Julio est persuadé que sa disparition cache quelque chose. Il s'installe au Grand Hôtel et se fait embaucher en tant que serveur pour mener l'enquête...