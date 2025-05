Grand Hôtel S1 E4 - La clef des secrets

Diffusé le 08/06/2012

La mort de Pascual marque un tournant décisif dans l'enquête de Julio. Les derniers mots du réceptionniste semblent en effet laver Diego de tout soupçon. Aidé d'Alicia et convaincu que Pascual détient la clef du meurtre de Cristina, Julio décide de fouiller dans ses affaires à la recherche d'un quelconque indice. Innocenté du meurtre de la prostituée, Javier sort de prison et fait son retour à l'hôtel, mais c'est désormais l'arrivée du général Herrera et de ses deux filles qui pourrait bien lui causer des ennuis...