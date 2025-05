Grand Hôtel S1 E7 - L'objet de tous les désirs

Diffusé le 15/06/2012

Julio découvre avec stupéfaction que sa sœur est vivante. Cristina n'a plus le choix : elle doit lever le voile sur nombre de ses mystères... Au Grand Hôtel, la détention de Diego, accusé du meurtre de Cristina, laisse un vide de pouvoir qu'Alfredo et Javier comptent bien remplir. Et dans les étages, Belén et Catalina se battent pour conquérir le cœur d'Andrés, toujours sous l'œil inquisiteur d'Angela...