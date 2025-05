Grand Hôtel S1 E8 - Faute de preuves

Lire la vidéo

Diffusé le 22/06/2012

Doña Teresa semble déterminée à maquiller coûte que coûte la mort de Cristina. Mais Julio et le détective Ayala ne sont pas dupes et comptent bien découvrir quel lourd secret elle tient tant à protéger. Diego fait son retour au Grand Hôtel, décidé à retrouver son statut de directeur et sa place de fiancé d'Alicia. Dans les étages, Bélen cherche le moyen de se débarrasser de sa rivale Catalina.