Grand Hôtel S1 E9 - L'empreinte du crime

Les masques tombent enfin ! Le détective Ayala découvre l'identité de l'assassin de Cristina et des jeunes prostituées de Cantaloa. Tout s'accélère et les révélations s'enchaînent. Le destin de certains personnages va basculer et plus rien ne sera jamais pareil au Grand Hôtel...