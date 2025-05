Grand Hôtel S2 E9 - La valse des masques

Diffusé le 04/08/2013

C'est l'effervescence au Grand Hôtel, le grand bal masqué annuel se prépare. Au même moment, Alicia et Julio découvrent que la tentative d'assassinat d'Andrés et la mort de Don Carlos ont un homme en commun. Ils se lancent alors à sa recherche. Don Ernesto quitte l'hôtel en laissant une lettre à Doña Angela lui avouant ses sentiments. Garrido continue de faire chanter Alicia et lui demande de voler des documents qui se trouvent dans le coffre-fort de Diego. Quant à Don Alfredo, il reçoit la visite de Doña Beatriz...