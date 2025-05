Grand Hôtel S3 E2 - Le village englouti

Lire la vidéo

Diffusé le 31/05/2015

Alicia est de retour au Grand Hôtel mais n'a presque aucun souvenir des événements. Elle se rappelle uniquement d'une photo de mariage avec Diego et une femme. Maité, Julio et elle mènent l'enquête pour en savoir plus. Au même moment, Doña Teresa fait une sélection de futures riches épouses pour Javier et Diego reçoit une proposition plus que généreuse pour l'hôtel...