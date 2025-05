Grand Hôtel S3 E6- La vente aux enchères

Lire la vidéo

Diffusé le 14/06/2015

Alicia, Julio et Maité ont découvert la véritable identité de Diego. Peu de temps après, alors qu'une vente aux enchères est organisée au Grand Hôtel pour aider la paroisse, ils reçoivent un nouvel indice lié à un des objets mis en vente et au passé de Diego. Celui-ci les mène à une femme... Au même moment, Andrés est désemparé et persuadé d'avoir tué Belén, et Javier ne supporte plus sa femme et menace sa mère...