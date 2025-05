Grand Hôtel S3 E7 - La variante du dragon

Lire la vidéo

Diffusé le 21/06/2015

Andrés est arrêté pour le meurtre de sa femme. Cet événement nuit à la réputation du Grand Hôtel et de la famille Alarcón, mais Doña Teresa est bien décidée à ne pas se laisser faire. Diego profite de la confusion ambiante pour s'éclipser de l'hôtel et aller enterrer le cadavre de sa mère assassinée. Il est anéanti. Au même moment, Julio reçoit un nouvel indice dont il fait part à Alicia et Maité ; il s'agit d'une carte. Un nouvel inspecteur arrive à Cantaloa...