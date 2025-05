Grand Hôtel S3 E8 - La chambre fermée

Lire la vidéo

Andrés en prison, Maité décide de le représenter afin d'assurer sa défense et prouver son innocence. Toutefois, malgré sa détermination, elle rencontre de nombreux obstacles auprès du nouvel inspecteur chargé de l'enquête. De leur côté, Julio et Alicia tentent également d'en apprendre plus afin de disculper Andrés. Pendant ce temps, au Grand Hôtel, la famille Alarcón se déchire, Laura arbore un comportement de plus en plus étrange, et Diego découvre l'existence de la chambre secrète...