Grand Hôtel S3 E9 - La sentence

Diffusé le 28/06/2015

Alicia a décidé de dénoncer sa mère pour le meurtre de la Señorita Velledur et a besoin du témoignage d'Angela, qui accepte de l'aider. Mais Doña Teresa ne compte pas se laisser faire sans réagir et passe un marché avec Angela. Au même moment, Ayala, Julio, Alicia et Maité enquêtent sur l'inspecteur chef Bazán et tentent de faire libérer Andrés, comdamné à mort. Au Grand Hôtel, Sofia veut fuir avec le père Grau, et Doña Teresa et Jésus entretiennent une étrange relation...