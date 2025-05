Grand Hôtel S3 E10 - La déclaration d'amitié

Diffusé le 05/07/2015

Andrés va être exécuté ! Ses amis et sa famille sont désemparés mais n'y peuvent désormais plus rien. Ils ont tenté tous les recours possibles. Au même moment, au Grand Hôtel, la belle-mère de Sofia continue ses recherches afin de découvrir l'identité de son amant, Laura est obsédée à l'idée d'avoir un bébé, et Jésus continue de jouer avec Diego et lui fait certaines révélations...