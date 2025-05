Grand Hôtel S2 E10 - Petits arrangements en famille

Lire la vidéo

Diffusé le 04/08/2013

Un coup de feu retentit dans l'enceinte du Grand Hôtel ! Alicia est accusée de meurtre et Isabel prend la fuite... Suite aux manigances de sa femme, Don Alfredo demande l'annulation de son mariage. Pour l'obtenir, il lui faut le témoignage d'une personne qui connaît toute la vérité. Au même moment, Don Diego récupère les documents qu'on lui a dérobés, et Don Javier, devenu le bras droit de Don Alfredo, est enlevé. De leur côté, Alicia et Julio sont toujours sur les traces de Fernando Llanes...