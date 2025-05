Grand Hôtel S2 E12 - L'effet de l'illusion

Diffusé le 11/08/2013

Le Grand Hôtel reçoit un invité de marque : le grand Harry Houdini. Il voit également revenir Benjamin, un ancien maître d'hôtel, qui va tout faire pour reprendre sa place. Pour punir Don Javier de ses manigances, Doña Teresa en fait un domestique. Diego sait ce que cache Sofia et la fait chanter. Belén est de retour au Grand Hôtel. Alicia, toujours à la recherche de la vérité sur la mort de son père, parle à Angela car elle pense qu'elle en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Julio et elle vont aller de surprises en surprises...