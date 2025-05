Grand Hôtel S2 E13 - Faux-semblants

Diffusé le 18/08/2013

Doña Sofia a été piégée et emprisonnée pour les meurtres du tueur au couteau d'or. Don Alfredo, sûr de son innocence, cherche sans relâche une preuve. Belén et Don Gonzalo sont de retour au Grand Hôtel afin de récupérer le titre de propriété des mines. Ce qui n'est guère du goût de Doña Teresa qui prie Diego de s'en occuper. Alicia et Julio surprennent Angela en compagnie de Fernando Llanes, qui n'est autre que son premier fils. Ils lui demandent alors des explications...