Grand Hôtel S2 E15 - Mariage sous arsenic

Lire la vidéo

Diffusé le 25/08/2013

Alicia et Julio recherchent Andrés afin de le convaincre de revenir au Grand Hôtel. Alicia va jusqu'à menacer sa mère pour qu'elle le reconnaisse comme un Alarcón. Au même moment, elle confie à l'inspecteur Ayala un flacon laissé par Benjamin afin qu'il analyse son contenu. Celui-ci serait la cause du décès de son père. Il va révéler bien des mystères ! Alicia et Julio ne sont pas au bout de leurs surprises... Pendant ce temps, Doña Teresa fait tout ce qu'elle peut pour intégrer le Cercle du Midi, qui regroupe les meilleurs hôtels d'Europe...