Grand Hôtel S2 E16 - L'impossible vérité

Diffusé le 25/08/2013

Le Grand Hôtel se prépare à célébrer l'an 1907 mais rien ne va se passer comme prévu... Suite à sa désertion, Javier est condamné par un tribunal militaire à la peine capitale. Don Alfredo et Sofia se rendent compte que la mère de cette dernière les a dépossédés de tous leurs biens. Doña Teresa reçoit une citation à comparaître pour le meurtre de Don Carlos. Un procès débute. Après de multiples révélations, des témoignages surprenants et de nombreux rebondissements, la vie reprend son cours au Grand Hôtel. Mais rien ne sera plus comme avant !