Greffer la vie Greffer la vie

Diffusé le 19/06/2024

À l’adolescence leur monde s’est effondré : inquiètes de ne pas avoir leurs règles, elles découvrent qu’elles ne pourront jamais porter la vie. Comme une femme sur 4 500, Anaïs, Déborah et Océane sont atteintes du syndrome MRKH. Nées sans utérus, toute grossesse leur est impossible. Elles ont dû affronter ce terrible deuil, chacune à sa manière, mais un espoir fou leur a permis d’espérer l’impossible : la greffe d’utérus. Jusqu’où irions-nous pour porter la vie ? Pourquoi donner son utérus ? Que cherche-t-on à réparer ? Comment un tel exploit médical est-il possible ? Un film de femmes, de maternité, de science et de miracle.