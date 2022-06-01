Greg Guillotin, le pire stagiaire Agent matrimonial (2/2)

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Diffusé le 01/04/2026

Greg Guillotin se glisse dans la peau de Samuel, un stagiaire naïf et maladroit venu apprendre le métier auprès de Jacky, gérant d’une agence matrimoniale en Belgique. Alors que Jacky pense former un jeune homme motivé à l’art des rencontres amoureuses, il va rapidement découvrir un stagiaire aussi déroutant qu’incontrôlable, multipliant maladresses, conseils improbables et situations embarrassantes. Une journée sous haute tension s’annonce pour Jacky, qui devra faire face aux initiatives aussi inattendues que catastrophiques de son nouveau stagiaire. Une immersion aussi drôle qu’imprévisible dans les coulisses d’une agence matrimoniale, pour un piège où l’amour pourrait bien laisser place au chaos.