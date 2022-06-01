Greg Guillotin, le pire stagiaire Choriste fan de Johnny Hallyday (1/2)

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Diffusé le 01/04/2026

Greg Guillotin prend les traits de Louis Vignac, aristocrate parisien aussi hautain qu’exaspérant, pour piéger Véronica, choriste dans un groupe de reprises de Johnny Hallyday. Alors qu’elle pensait accueillir un stagiaire passionné de musique pour un reportage, elle se retrouve face à un snob assumé, qui méprise tout ce qui n’est pas opéra et déteste ouvertement Johnny Hallyday ! Une journée sous haute tension s’annonce pour Véronica, prise au cœur d’un canular orchestré en secret par son mari, leurs enfants et tout le groupe. Un face-à-face explosif entre bourgeoisie parisienne et rock du Sud, pour un piège aussi corrosif que musical.