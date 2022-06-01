Greg Guillotin, le pire stagiaire Moniteur d’auto-école (1/2)

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Diffusé le 01/04/2026

Pour cette nouvelle immersion, Greg Guillotin se glisse dans la peau de MC Guillaume, un stagiaire d’auto-école aussi imprévisible qu’exaspérant. Fan de rap, provocateur assumé et totalement à côté de la plaque, il multiplie les gaffes, les initiatives douteuses et les propos déplacés, au risque de faire dérailler le quotidien de l’établissement. Au cœur de cette caméra cachée : Claude, moniteur et gérant de l’auto-école à quelques mois d’une retraite bien méritée, piégé à l’initiative de sa fille. Attachant et profondément humain, Claude tente de garder son calme face à ce stagiaire hors normes. Mais jusqu’à quand pourra-t-il contenir sa colère ? Entre incompréhensions, tensions grandissantes et coups d’éclat mémorables, la confrontation s’annonce aussi drôle qu’explosive !