H2O : l'île aux sirènes Danger Imminent

Diffusé le 03/04/2016

Une éclipse de lune fait perdre à Cléo son pouvoir !! Lewis tente de faire appel à la science pour lui redonner son pouvoir, mais se heurte à de nombreuses difficultés... ! Pendant ce temps, Teddy la tortue, qui n'arrête pas de faire de mauvaises farces, s'attire les foudres de Bernie et des autres animaux de la baie. Alors, lorsqu'il tente de les prévenir qu'un volcan sous-marin menace la baie de Dolphin City, personne ne veut plus le croire ! Il parvient enfin à avertir les filles.