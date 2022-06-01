H2O : l'île aux sirènes Trous de mémoire

Diffusé le 28/02/2016

Cléo a le moral dans les tongs : son travail au centre océanique est en péril, depuis qu'elle a dû s'inventer une allergie à l'eau pour ne pas se mouiller devant monsieur Lambert. Nageant au large et ruminant sa déprime, elle se retrouve au centre d'un cercle de pierres lugubre, et fait le vœu de tout oublier. Le lendemain, c'est chose faite : Cléo se prend pour une adolescente normale ! Heureusement qu'Emma et Rikki sont autour d'elle pour l'empêcher de se mouiller en public !