Hail Satan ?

Dans les années 2010, un groupe d'Américains créent le Temple Satanique, une organisation religieuse qui, comme son nom l'indique, est dédiée au Diable, et va successivement construire son église à Salem, distribuer de la documentation sataniste dans les écoles et demander l'autorisation d'installer une statue de Baphomet devant plusieurs bâtiments officiels aux États-Unis. Mais ce qui passait au départ pour un canular provocateur gratuit s'avère en fait être l'œuvre de militants pour la justice sociale et la séparation de l'Église et de l'État, bien décidés à prendre les lois américaines à leur propre jeu.