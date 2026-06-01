Héros Héros

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Une Coupe du monde de la FIFA™ a-t-elle déjà autant appartenu à un seul homme qu'à Diego Maradona en 1986 ? Raconté par la légende du cinéma Michael Caine, « Héros » montre des images exclusives du génie argentin sur le terrain et dans les vestiaires. Maradona a régné en maître au Mexique, au sein d'un sanctuaire de stars inoubliables. Découvrez également comment Hugo Sánchez a rendu fou l'Estadio Azteca, et comment les gestes de talent d'Emilio Butragueño, Careca, Preben Elkjær, Enzo Francescoli et Gary Lineker ont fait de ce tournoi l'un des plus attractifs de l'histoire.