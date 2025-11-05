Histoire des services secrets français Le grand malentendu : 1981-1989

Diffusé le 03/01/2012

En 1981, l'arrivée de François Mitterrand et de la gauche au pouvoir suscite la défiance des Services américains. La confiance sera restaurée avec l'affaire Farewell qui permettra de récolter des informations sur le fonctionnement de leur alter ego soviétique. Mais 4 ans plus tard, la DGSE est prise sur le fait après avoir coulé un bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior. Sa réputation sera alors durablement entachée, provoquant un discrédit total aux yeux des politiciens, du public mais aussi des partenaires internationaux.