Histoire des services secrets français Nouvelles guerres d'un monde nouveau : 1989-2009

Diffusé le 03/01/2012

En 1989, la chute du mur de Berlin provoque la disparition de l'ennemi héréditaire des services secrets de l'Ouest, qui se tournent alors vers le renseignement économique. Au début des années 1990, des pays alliés comme les États-Unis et la France n'hésitent ainsi plus à s'espionner pour des motifs commerciaux, notamment. Mais en 2001, les attentats du 11 septembre changent définitivement les priorités des services du monde entier, qui se concentrent sur la lutte contre le terrorisme.