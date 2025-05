Hitler & Paris, histoire d'une fascination Hitler & Paris, histoire d'une fascination

Lire la vidéo

Diffusé le 18/08/2017

23 juin 1940 : au lendemain de la défaite de la France contre l’Allemagne nazie, Hitler effectue une visite éclair à Paris. Architecte raté, il a toujours rêvé de découvrir cette ville en tant que simple touriste. Ses visites à l'Opéra, à la Concorde, aux Champs-Élysées et au Trocadéro l'émerveillent et l'impressionnent. Il appelle même ce jour « le plus grand et le plus beau moment de ma vie ». Car si Hitler méprise les Français, il est étrangement fasciné par leur capitale, source d’inspiration pour son projet Germania, la future capitale du monde, censée dépasser Paris. Ce film suit pas à pas Hitler dans cette traversée de Paris, et révèle la relation ambiguë du dictateur avec la Ville Lumière, entre fascination et répulsion.