Hollywood stories Julia Roberts : le coup de foudre d'Hollywood

Lire la vidéo

Diffusé le 12/03/2021

Raconté par Céline Monsarrat, la voix française de Julia Roberts. Après avoir remporté trois Golden Globe Awards et l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans Erin Brockovich, Julia Roberts s'est imposée comme l'une des actrices les plus bankables d'Hollywood. Entre images d'archives, scènes de films culte et témoignages, ce documentaire retrace sa success story.