Hollywood stories Robert Redford

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Robert Redford, disparu en septembre 2025, reste l’une des figures majeures du cinéma américain, acteur, réalisateur et producteur engagé depuis les années 1960. Révélé dans « Butch Cassidy et le Kid » puis confirmé dans « L’Arnaque », il s’impose comme une icône charismatique d’Hollywood. Son rôle dans « Out of Africa » aux côtés de Meryl Streep demeure l’un des plus marquants de sa carrière. Derrière la caméra, il a signé des films salués comme « Des gens comme les autres », récompensé aux Oscars. Défenseur du cinéma indépendant, il est aussi le fondateur du festival Sundance, devenu une référence mondiale. Ce documentaire revient sur son parcours exceptionnel et son influence sur le 7e art.