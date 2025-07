Holocauste Épisode 2 - La route de Babi-Yar

Diffusé le 04/06/2014

Déportés en Pologne, Josef Weiss et son épouse participent à l'organisation du ghetto de Varsovie afin de lutter contre le désespoir et l'atrocité de leurs conditions de vie. Il s'y manifeste bientôt les premiers signes d'une résistance active. À Buchenwald, Karl Weiss est arrêté et torturé à la suite d'une bagarre. Sa femme, venue lui rendre visite, finit par céder aux avances d'un geôlier dans l'espoir d'obtenir le transfert de son mari dans un autre camp où sont regroupés des artistes. Quant à Erik Dorf, il poursuit son ascension et se voit confier l'organisation d'une opération d'extermination massive des Juifs d'Europe orientale...