Holocauste Épisode 3 - La solution finale

Diffusé le 11/06/2014

1942. Les troupes allemandes avancent vers l'Est. Au fur et à mesure de leur progression, les SS regroupent et massacrent les Juifs. En Ukraine, le groupe de résistance de « l'Oncle Sacha » s'engage dans un terrible combat. Malgré ces événements tragiques, Rudi Weiss et Helena se marient. À Varsovie, des milliers de Juifs partent chaque jour pour Auschwitz et Treblinka. Karl Weiss a été transféré au camp de Theresienstadt, où il est chargé, avec d'autres artistes, de peindre « en rose » la vie du camp. Mais en secret, ils représentent l'horreur concentrationnaire. Des toiles sont découvertes et Karl est de nouveau torturé…