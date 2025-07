Holocauste Épisode 4 - Les rescapés

Diffusé le 11/06/2014

1944-45. En Pologne. Les combattants de la Résistance, qui ont réussi à survivre et à se cacher, unissent leurs forces et se soulèvent dans le ghetto de Varsovie. Pendant vingt jours, des centaines de Juifs s'opposent à des milliers d'Allemands. Josef et Bertha Weiss, transférés dans un camp de concentration, sont aussitôt conduits aux chambres à gaz. Karl Weiss, qui tient à peine debout, est transféré à Auschwitz. Il finit par succomber à ses blessures. Helena meurt au cours d'une action de son groupe de partisans. Le camp de Theresienstadt, dans lequel Inga est retenue prisonnière, est libéré. Inga retrouve Rudi...