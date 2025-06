Homeland S1 E4 - Toujours fidèle

Diffusé le 15/09/2012

Brody est devenu une figure populaire, mais ses rapports avec son entourage sont de plus en plus complexes. Il fait comprendre à sa femme et à son meilleur ami qu'il est au courant de leur relation. Par ailleurs, Carrie doit abandonner la surveillance des Brody pour enquêter sur des soutiens d'Abu Nazir...