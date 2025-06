Homeland S1 E8 - Le talon d’Achille

Diffusé le 29/09/2012

Tom Walker est en vie et de retour à Washington. La CIA découvre qu'il téléphone chez lui juste pour écouter la voix de sa femme et de son fils sur le répondeur. Carrie et Saul comptent utiliser cette faille pour parvenir à le localiser. Elizabeth Gaines invite les Brody à une soirée prestigieuse...