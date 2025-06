Homeland S2 E12 - Le choix

Diffusé le 16/12/2012

C'est l'heure des choix pour Brody, Carrie, Estes, Quinn et Dana. Quinn est chargé d'une mission mais hésite à la mener à bien, conscient des conséquences. Saul et Carrie ont une discussion à cœur ouvert à propos de l'avenir professionnel de la jeune femme. Son mentor remet en cause ses choix. Quant à Brody, il fait une confession à sa fille Dana...