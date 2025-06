Homeland S2 E9 - Agent double

Lire la vidéo

Diffusé le 25/11/2012

Brody a disparu depuis douze heures et la CIA envisage d'appréhender Roya Hammad. Mais Brody réapparaît et demande à Carrie de mettre sa famille en sécurité. Une fois Jessica, Dana et Chris transférés dans un appartement surveillé, Brody se dit prêt à révéler les projets d'attentat d'Abu Nazir...