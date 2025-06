Homeland S3 E2 - Haute trahison

Diffusé le 10/10/2013

Carrie va de plus en plus mal après les allégations de Saul. Mise à l'écart de la CIA, elle comprend qui sont ses amis et ses ennemis. De son côté, Dana essaye de reprendre goût à la vie et son attirance vers le jeune Leo se confirme. Saul recrute une experte pour tenter de relier l'Iran à l'attentat...