Homeland S4 E10 - Assaut meurtrier

Lire la vidéo

Diffusé le 09/12/2014

L’embuscade et l’invasion de l’ambassade US par les commandos d’Haqqani, efficacement facilitées par l’ISI, réussissent... Le Président US rompt les relations avec le Pakistan et fait fermer l’ambassade. Mais Quinn disparaît pour récupérer Haqqani quel qu’en soit le prix alors que Carrie négocie 5 jours de délai pour le retrouver…