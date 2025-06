Homeland S5 E11 - État d'urgence

La course contre la montre se poursuit : au chevet de Quinn, Carrie et Saul tentent de récolter des informations, en vain. Tandis que Carrie suit la piste de l'homme qui a soigné la blessure de Quinn, Saul va interroger Faisal, et Allison accepte une ultime mission pour les Russes : lancer Saul et les autres sur une fausse piste...