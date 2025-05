Honour S1 E1

Diffusé le 03/10/2021

L'histoire vraie de Caroline Goode, inspectrice à Londres, qui entre 2006 et 2007, enquêta sur le meurtre de Banaz Mahmod, une jeune femme irako-kurde, victime d'un crime d'honneur perpétré par sa propre famille. Face aux silences, aux tabous culturels et à l'indifférence, elle lutta sans relâche pour que la vérité soit entendue et que la mémoire de la victime ne soit pas oubliée...