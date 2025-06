Hospital IT S1 E12 - La lettre de Beyonce

Après des études de médecine en France, Tanya rentre au pays pour intégrer la clinique de son père, le professeur Diallo. Elle découvre avec effroi que celui-ci a décidé d´expérimenter un protocole inédit, faisant collaborer médecine conventionnelle et médecine traditionnelle africaine. C'est dans ce contexte que le professeur Diallo recrute Idriss, un jeune et séduisant tradipraticien. Malgré les différences de point de vue et de méthodes, Tanya et Idriss parviennent à soigner les cas désespérés qui se présentent à eux. La bataille intellectuelle fait rapidement place à la bataille du cœur.