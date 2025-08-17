Hôtels confidentiels Échappées secrètes

Lire la vidéo

Diffusé le 25/08/2024

À New York, plongez dans les années soixante au détour du TWA Hotel, caché au sein de l'aéroport JFK. En Finlande, découvrez un paradis hivernal qui offre à ses visiteurs une expérience magique sous les aurores boréales : le Kakslauttanen Arctic Resort. Sur l’île de Vancouver, se cache l’hôtel Free Spirit Spheres, une collection unique de globes suspendus dans les arbres. Dans les highlands écossais, visitez un gîte isolé, The Dairy at Denend, où les ouvriers agricoles venaient récolter l'orge.