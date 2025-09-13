Hôtels confidentiels Écrins cachés

Lire la vidéo

Diffusé le 01/09/2024

Au cœur d’un vignoble en Uruguay se cache le Sacromonte Landscape Hotel et ses maisons en miroir. En Suède, le Kolarbyn Eco Lodge est un refuge rustique composé de 12 huttes, répliques d’anciennes habitations ouvrières. Dans un port des Pays-Bas, le Harlingen Harbour Crane Hotel est une maison d’hôtes atypique cachée en haut d’une grue. En Écosse, le Garvault est l’hôtel le plus isolé du continent britannique. Caché dans les montagnes d’Oman, découvrez le complexe de luxe Alila Jabal Akhdar.