Hôtels confidentiels Trésors reculés

Diffusé le 18/08/2024

Dans le désert de Jordanie, découvrez le luxueux Bubble Luxotel Wadi Rum, composé de tentes "bulles" transparentes qui ressemblent à un groupe de vaisseaux spatiaux ! À Norfolk, en Angleterre, le Cley Windmill est un ancien moulin transformé en hôtel secret de bord de mer. En Suède, embarquez dans le seul Boeing 747 au monde qui abrite un hôtel : le Jumbo Stay ! En Équateur, voyagez au plus profond de la forêt pour découvrir le Mashpi Lodge, un établissement unique niché au cœur de la nature.