I, Robot I, Robot

Chargement

Diffusé le 09/01/2012

En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Le détective Del Spooner, qui n'apprécie pas ces machines omniprésentes, est chargé d'enquêter sur le décès du docteur Alfred Lanning. Ce spécialiste en robotique a été retrouvé mort à proximité de son laboratoire. Le principal suspect est un prototype de robot nommé Sonny, ce qui ne manque pas de laisser les autorités perplexes. En effet, tous les robots sont conçus pour obéir aux lois de la robotique, qui les empêchent de mettre la vie d'un homme en danger...