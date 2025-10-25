Idéfix et les Irréductibles Des loulous et un doudou

Diffusé le 26/10/2024

Anglaigus organise une exposition regroupant les trophées de bataille de Labienus, dont la pièce maîtresse est le doudou offert par Camulogène à sa chienne. Chevrotine l’apprend. Refusant de devenir la risée de sa bande de loups, elle veut détruire le doudou. Pour l’aider à créer une diversion, elle manipule Turbine en lui promettant d’être son amie. Le plan ne se passe pas comme prévu et Chevrotine, opportuniste, finit par kidnapper Monalisa tout en trahissant la confiance de Turbine.